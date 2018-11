Kommentar zum BVB-Sieg gegen Bayern : Die Götterdämmerung ist eingeläutet

Dortmund Die Spieler des FC Bayern haben es geschafft, gegen Borussia Dortmund phasenweise an alte Triple-Zeiten anzuknüpfen. Gereicht hat das am Ende trotzdem nicht. Und es wird auch auf Dauer nicht reichen. Ein Kommentar.

Von Robert Peters

Lucien Favre machte große Augen. Das kann er gut. Und er sagte: "Wenn die Bayern immer so spielen." Kurze Pause. Ganz große Augen. Er beschloss den Satz mit einem leisen "Ho, ho, ho." Es klang sehr anerkennend. Borussia Dortmunds Trainer durfte sich diese Anerkennung für die Leistung des Rekordmeisters in der ersten Halbzeit eines wirklichen Spitzenspiels im ehemaligen Westfalenstadion leisten. Denn er weiß: Erstens werden die Bayern nicht immer so spielen. Zweitens werden sie kein ganzes Spiel so spielen wie in einer eindrucksvollen Anfangsphase.

Die Münchner haben noch einmal alles in diese eine Begegnung gelegt. Sie rannten wie vor fünf Jahren, als sie das Triple gewonnen hatten. Franck Ribéry (35) drehte seine Kreisel, als sei er irgendwo in einen Jungbrunnen gestiegen. Manuel Neuer hielt ein paar schwierige Bälle. Und Robert Lewandowski traf gleich viermal, zweimal allerdings aus einer Abseitsposition.

Die Götterdämmerung im deutschen Fußball aber werden sie nicht aufhalten. Für ein großes Spiel sind diese großen Spieler in der Lage, noch einmal physisch und strategisch sehr beeindruckenden Fußball auf den Rasen zu legen. Über eine lange Strecke wird ihnen das nicht gelingen. Die unbesiegbaren Gesetze der Biologie verhindern das.

Borussia Dortmund ist in dieser Hinsicht auf Dauer nicht zu schlagen, nicht einmal in diesem einen großen Spiel, wie sich am Samstagabend zeigte.

Der Nachteil der Bayern in diesem Kampf um die nationale Spitze, in dem sich am Samstag die Niederlage andeutete, liegt nicht nur am hohen Verschleiß, dem die betagten Herren besonders ausgesetzt sind. Er liegt auch in der mangelnden Geschwindigkeit auf wesentlichen Positionen. Das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun. Die Münchner können sich gegen die kleine Weltauswahl jugendlicher Dortmunder Raketen das offene Spiel ihrer großen Zeit nicht mehr erlauben. Der Nachwuchs respektiert nicht länger die Unantastbarkeit des Rekordmeisters und fügt sich ergeben in sein Schicksal. Der Nachwuchs attackiert. Und dann sehen alte Recken wie Mats Hummels, Jerome Boateng und Javi Martínez buchstäblich alt aus.

Der FC Bayern kommt um eine Runderneuerung ncht herum. In dieser Saison läuft ihm der BVB davon. Allerdings nur der BVB. Die weiteren Mitbewerber um einen Platz in den Europarängen sind eigentlich keine Mitbewerber. Ihnen fehlt die fußballerische Klasse der Münchner.

