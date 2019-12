Zittersieg gegen Slavia Prag : BVB feiert Torwart Roman Bürki

Dortmund Dortmund zieht mit Glück und wegen der überragenden Leistung von Torwart Roman Bürki ins Achtelfinale der Champions League ein. Der 2:1-Zittersieg gegen Slavia Prag kann trotzdem Schwung für die ganze Spielzeit geben.

Als das Zittern und Zagen, das Hoffen und Bangen ein Ende hatte, da stieß Hans-Joachim Watzke die Faust in die Luft, da entspannten sich die Gesichtszüge des starken Mannes von Borussia Dortmund. Er sank seinem Geschäftsführer-Kollegen Carsten Cramer dankbar in die Arme, und unten vor der Ersatzbank bildete sich ein Knäuel aus führenden Mitgliedern von Lucien Favres Trainerteam. Mit einem 2:1-Erfolg über die Rennmäuse von Slavia Prag zog der deutsche Vizemeister ins Achtelfinale der Champions League ein. Das erste Saisonziel ist damit erreicht.

Das war auch ein Ergebnis glücklicher Umstände. Zunächst leistete der FC Barcelona Schützenhilfe, indem er mit einer B-Mannschaft beim Dortmunder Konkurrenten Inter Mailand 2:1 gewann (eine Niederlage der Spanier hätte für den BVB bereits das Scheitern bedeutet). Und dann bot Roman Bürki im Tor der Westfalen eine Weltklasse-Leistung, er allein vereitelte eine Fülle erstklassiger Möglichkeiten der Tschechen. Schließlich richtete sich die Mannschaft an ihrem Schlussmann und am kämpferisch überzeugenden Abwehrchef Mats Hummels auf und brachte den knappen Erfolg über die Runden.

So war das Spiel gegen den imponierend laufstarken Außenseiter aus Tschechien ein Spiegel der Saison. Dortmund zeigte seine Stärken in manchmal unwiderstehlichen Tempo-Kombinationen bis ins letzte Drittel. Dortmund bewies allerdings auch seine Schwächen im Abschluss, und Favres Team konnte wieder nicht überspielen, dass ihm ein erstklassiger zentraler Stürmer fehlt. Allen Bemühungen der stattlichen Ansammlung offensiver Mittelfeldspieler, die der BVB verpflichtet hat, mangelte es mal wieder an Zielstrebigkeit, an der im Profifußball so wichtigen wütenden Entschlossenheit.