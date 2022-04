„Vier, fünf Neuzugänge“ : Ex-Dortmunder Großkreutz fordert Umbruch beim BVB

Dortmund Borussia Dortmund braucht für die nächste Bundesliga-Saison dringend einen personellen Umbruch, sagt BVB-Urgestein Kevin Großkreutz. Neben Transfers fordert er aber auch den Einsatz von mehr Spielern aus der eigenen Jugend – und den Verbleib von zwei Routiniers.

Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz hat bei seinem früheren Club Borussia Dortmund als Konsequenz aus der laufenden Saison einen personellen Umbruch gefordert. Er hoffe, dass der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl einen guten Job mache, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in der „ran Bundesliga-Webshow“ am Montag. „Ich würde schon gerne so vier, fünf Neuzugänge sehen. Wir brauchen Typen auf dem Platz, möglicherweise auch zwei, drei Spieler aus der eigenen Jugend“, erklärte der 33-Jährige.