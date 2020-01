Leistungstests : Haaland absolviert ersten Arbeitstag beim BVB

Dortmund BVB-Neuzugang Erling Haaland hat gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Am Freitag standen die Leistungstests an.

Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen hat Sturm-Rohdiamant Erling Haaland bei Borussia Dortmund die Rückrundenvorbereitung aufgenommen. Am Freitagmorgen um kurz vor halb neun erreichte der 19-jährige Norweger als Beifahrer von Integrationsmanager Joel Kunz das BVB-Trainingszentrum in Brackel zu seinem ersten Arbeitstag bei den Schwarz-Gelben.

Am Freitag absolvierten die Profis lediglich leistungsdiagnostische Tests. Am Samstag bricht der Tabellenvierte der Bundesliga ins achttägige Trainingslager nach Marbella/Spanien auf. Dort absolviert der Vizemeister Testspiele gegen Standard Lüttich (7. Januar) sowie am 11. Januar einen Doppeltest gegen Feyenoord Rotterdam und den Ligarivalen FSV Mainz 05.