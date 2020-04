Anhänger haben verschiedene Optionen : Borussia Dortmund erstattet Fans Ticketpreise

Dortmund Borussia Dortmund erstattet allen Ticketinhabern von Heimspielen die Kosten für ihre Eintrittskarten, die durch die Corona-Krise ihre Gültigkeit verlieren werden. Der BVB bietet aber darüber hinaus weitere Optionen an.

Der BVB verschickt in den kommenden Tagen Emails an die Karteninhaber, in der verschiedene Möglichkeiten zur Wahl gestellt werden: Neben der kompletten Rückerstattung der Ticketpreise ist auch der freiwillige Verzicht auf Rückzahlung möglich. Dabei kann der Anspruch am kompletten Preis oder ein symbolischer Anteil von 19,09 Prozent an den Klub abgetreten werden.