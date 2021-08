Torgarant von Borussia Dortmund : Kehl spricht Machtwort nach Haaland-Dreierpack

Wiesbaden Borussia Dortmunds Erling Haaland hat gleich im ersten Pflichtspiel der neuen Saison wieder brilliert. Fast zwangsläufig kommen wieder Wechselgerüchte auf - doch erneut gibt es ein Machtwort.

Ein wegen Abseits nicht gegebener Treffer kurz vor Spielende trübte die Laune zwischenzeitlich gewaltig. Diese Szene nach Spielende stand sinnbildlich für die pure Gier, die der Norweger im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen einen Drittligisten über 90 Minuten an den Tag legte.

BVB-Stürmer in Torlaune : Haaland schießt Dortmund mit Dreierpack in die zweite Runde

Doch Sebastian Kehl sieht keine Chance für einen Abgang in diesem Sommer. "Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt. Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen - und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung deutlich.