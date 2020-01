Haaland trifft für die Geschichtsbücher : „In 57 Minuten hat er mehr Tore gemacht als ich in der ganzen Saison“

„In 57 Minuten hat er mehr Tore gemacht als ich in der ganzen Saison“

Dortmund Zwei Spiele, fünf Tore: Nach seinem Bundesliga-Rekord wurde der Dortmunder Erling Haaland von den Fans gefeiert und den Mitspielern gelobt.

"Killer" Erling Haaland genoss mit Unschuldsmiene und glänzenden Augen den Moment vor der bebenden Südtribüne. "Von so etwas träumst du als kleines Kind. Absolut fantastisch", sagte der neue "Wunderstürmer" von Borussia Dortmund nach seinem Doppelpack für die Geschichtsbücher. Arm in Arm mit seinen Mitspielern ließ sich Haaland feiern, auf der Tribüne jubelte sein Vater Alf-Inge mit einer BVB-Pudelmütze auf dem Kopf und verdrückte "ein, zwei Tränen".

Fünf Tore in seinen ersten 57 Minuten in der Fußball-Bundesliga waren zuvor noch keinem Spieler gelungen. Angesichts dieser Bestmarke seines Super-Jokers geriet nach dem 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln auch der ansonsten so zurückhaltende Lucien Favre ins Schwärmen. "Er ist nicht zu bremsen. Für einen Trainer ist es fantastisch, einen solchen Spieler zur Verfügung zu haben", sagte der BVB-Coach und lächelte glücklich.