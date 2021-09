Vor Rückkehr nach Gladbach : Rose wünscht den Gegnern "viel Spaß" mit Haaland

Dortmund Erling Haaland bleibt die Lebensversicherung von Borussia Dortmund und bereitet seinen Gegnern Kopfzerbrechen. Trainer Marco Rose blickt seiner brisanten Rückkehr nach Mönchengladbach daher gelassen entgegen.

Marco Rose stellte seinen ehemaligen Spielern bei Borussia Mönchengladbach schon einmal einen ungemütlichen Abend in Aussicht. "Wenn er diese Qualität auch noch dazu bekommt, dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß an alle anderen, die noch auf uns warten", sagte der Trainer von Borussia Dortmund über die neu gewonnene Kopfballstärke seiner unerbittlichen Tormaschine Erling Haaland .

Die Urgewalt aus Norwegen traf wie schon in der Woche zuvor beim Spektakel in Leverkusen (4:3) auch beim wilden 4:2 (2:0) gegen Union Berlin per Kopf - und verzückte damit Trainer, Kollegen und Fans gleichermaßen. "Wenn man so einen Spieler hat", betonte Torhüter Gregor Kobel, "dann kann man immer Tore machen."