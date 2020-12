Muskelfaserriss : Fußballjahr für BVB-Star Haaland vorbei

Dortmund Dämpfer für Borussia Dortmund: Der deutsche Fußball-Vizemeister muss vorerst auf seinen Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen aus.

Haalands Ausfall schmerzt den BVB. Der 20-Jährige hat in den ersten vier Partien in der Königsklasse sechs Tore erzielt, 17 von 37 BVB-Saisontoren in allen Wettbewerben gingen auf das Konto des Norwegers. "Zuerst dachten wir, es wäre nicht so schlimm", berichtete Favre über Haalands Trainingsverletzung: "Aber er kann jetzt nicht spielen."