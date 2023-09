Weiter auf Formsuche Elfmeter-Ärger und „fehlender Mut“ beim BVB

Ungeachtet der Diskussion über den Elfmeter ist die durchwachsen in die Saison gestartete Borussia nach Einschätzung von Sebastian Kehl noch ein gutes Stück von ihrem eigentlichen Leistungsvermögen entfernt. „Es gibt eine gewisse Unsauberkeit, das ist mir ein bisschen zu viel Larifari. Wir brauchen mehr Klarheit in unserem Spiel.“ Kritische Fragen nach der defensiven Taktik von Trainer Terzić mit einer Fünferkette und dem anfänglichen Verzicht auf einen zentralen Stürmer hält der Sportdirektor für unangebracht und nahm stattdessen die Profis in die Pflicht: „Man kann mit der Fünferkette, wie wir uns sie heute vorgestellt haben, aktiv nach vorn verteidigen. Das haben wir nicht umgesetzt.“