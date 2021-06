Dortmunder Erfolgs-Coach : Terzic wechselt nicht ins Trainerteam von Rose – bleibt aber beim BVB

Dortmund Edin Terzic bleibt bei Borussia Dortmund, wird aber nicht Assistenztrainer vom neuen Chefcoach Marco Rose. Der 38-Jährige, der mit dem BVB den Pokal gewonnen hatte, übernimmt beim Revierklub künftig die neu geschaffene Aufgabe als Technischer Direktor.

Erfolgstrainer Edin Terzic bleibt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund erhalten, aber nicht wie gedacht als Co-Trainer von Marco Rose. Der 38-Jährige hat seinen Vertrag beim BVB bis 2025 verlängert und wird künftig als Technischer Direktor tätig. "Im Grund werde ich in Zukunft Co-Trainer von Michael Zorc und Sebastian Kehl sein", sagte Terzic in einer Mitteilung der Schwarzgelben am Dienstag.