5:1 gegen Augsburg : BVB siegt mit TV-Doping und sendet ein erstes Signal an die Liga

Dortmund Mit einer besonderen Extra-Motivation hat Borussia Dortmund einen Traumstart ins Meisterrennen hingelegt. Das Potenzial ist gewaltig.

Michael Zorc blickte nach dem Traumstart tadelnd in die Runde. Dann prustete der Sportdirektor von Borussia Dortmund los. Ob das Titelrennen nun entschieden sei, hatte ein frecher Journalist ihn scherzhaft gefragt. "Fangt noch mal neu an", sagte Zorc lachend. Und, ganz ernst: "Ein guter Start. Mehr aber auch nicht."

Selbstverständlich wurde das überzeugende, in zehn Minuten berauschende 5:1 (1:1) gegen den FC Augsburg als Signal gewertet - an die ganze Liga, besonders aber an Rekordmeister Bayern München, den die Dortmunder mit aller Macht stürzen wollen. Da war das Straucheln des großen Rivalen am Abend zuvor das perfekte TV-Doping.