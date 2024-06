Aus beim BVB Ein unwürdiges Ende für Hummels

Ob im Verein oder im DFB-Team – Hummels ist selten um eine Erklärung für Sieg oder Niederlage verlegen. Er scheut aber auch nicht vor deutlicher, öffentlicher Kritik zurück. Sei es an Mitspielern oder Trainern. Eher selten an sich selbst. Zuletzt kritisierter er seinen damaligen Trainer Edin Terzic kurz vor dem Champions-League-Finale in einem Interview heftig. Damit brachte er letztlich die Chefetage von Borussia Dortmund gegen sich auf. Hummels geht nun ohne große Abschiedsparty mit den BVB-Fans, die seine Karriere verdient hätte.