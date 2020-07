Schuften fürs Comeback : Titeltraum mit dem BVB treibt Reus an

Dortmund Marco Reus arbeitet an seinem Comeback. Den Meistertraum mit Borussia Dortmund hat er noch lange nicht aufgegeben. Dieses Ziel treibt den BVB-Kapitän an.

Für den Angriff auf Serienmeister Bayern München wäre Reus ein ganz wichtiger Baustein. Bis zu seinem Sehnenanriss im Oberschenkel Anfang Februar verbuchte der Nationalspieler in 19 Ligaspielen elf Tore und sechs Vorlagen. Seitdem schuftet der so verletzungsanfällige Reus für seine Rückkehr, dabei erlitt er aber immer wieder Rückschläge.

Ob er beim Auftakt der Vorbereitung am kommenden Donnerstag wieder voll mitmischen kann, ist offen. Spätestens beim traditionellen Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz (10. bis 17. August) will der Kapitän aber wieder an Bord sein, denn die Konkurrenz ist groß. Im von Favre favorisierten 3-4-3-System kämpft Reus in der Offensive mit Erling Haaland, Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Julian Brandt und Giovanni Reyna um drei Stellen. Das werde "für uns alle ein schöner, interner Kampf um die Plätze, wenn ich zurückkomme", so Reus.