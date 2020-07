„Pitch of the Year“ : Der beste Rasen liegt in Dortmund

Blick in den Signal Iduna Park, Stadion von Borussia Dortmund. Foto: dpa/Heinz Buese

Frankfurt Der beste Rasen in der Bundesliga liegt im Signal Iduna Park in Dortmund. Die Deutsche Fußball Liga hat den BVB mit dem Titel „Pitch of the Year“ für die Saison 2019/20 ausgezeichnet. Im Unterhaus gewann der VfB Stuttgart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesligist Borussia Dortmund kann sich rühmen, auf dem schönsten Rasen der Eliteklasse kicken zu dürfen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Schwarz-Gelben wegen der "hervorragenden Qualität ihres Grüns" mit dem Preis "Pitch of the Year" für die Saison 2019/20 ausgezeichnet.

Der Preis wird seit 2013/14 vergeben, der BVB gewann zuletzt in der Saison 2016/17. In diesem Jahr ging Platz zwei in der Bundesliga an RB Leipzig, Dritter wurde der FC Bayern München. In der 2. Bundesliga gewann der VfB Stuttgart.

Der BVB bestreitet seine Heimspiele im Signal Iduna Park, dem Stadion mit dem größten Fassungsvermögen in der Bundesliga.

(sid/old)