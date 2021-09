Platzverweis gegen Dahoud : Aytekin schießt zweimal übers Ziel hinaus

Meinung Mönchengladbach Der Platzverweis gegen Mo Dahoud ist eine Projektionsfläche für Grundsatzdiskussionen. Es geht um das Verhalten von Spielern und Respekt gegenüber Schiedsrichtern. Das wird Dahoud nicht gerecht und übersieht, dass auch Referees etwas zum gedeihlichen Miteinander beitragen können.

Dortmund ohne Haaland, Reus und ohne Tor, die Rückkehr von Marco Rose und natürlich der Sieg der einen und die Niederlage der anderen Borussia: Die Begegnung zwischen Gladbach und dem BVB lieferte so viel Gesprächsstoff wie man es sich von einem Spitzenspiel nur wünschen kann. Am Tag danach besteht allerdings vor allem Redebedarf über eine Gelbe Karte.

Aytekin hatte eine gute Stunde Zeit, um sich zu überlegen, wie er die Szene vor den Fernsehkameras erklären würde. Dort holte er zunächst aus, dass er Raphael Guerreiro – Wiederholungstäter in dieser Disziplin – bereits eindringlich darum gebeten habe, nicht weiter abzuwinken. Zudem entschied er sich für Sätze wie „Auch wir haben ein Mindestmaß an Respekt verdient.“ Dem kann niemand widersprechen, weil es nun wirklich allen Menschen eigentümlich ist, den für sich einfuzordern.Gerade weil die Debatte wichtig und gewichtig ist, ist sie an dieser Stelle aber deplatziert. Das Eintreten für Respekt gegenüber Schiedsrichtern hier und Mitmenschen im Allgemeinen wird so verwässert und aufgeweicht. Geeignete Aufhänger, über Fairplay und einen Verhaltenskodex zu diskutieren, der erwachsenen Menschen gerecht wird, liefert nahezu jeder Spieltag. Dahouds Aktion in einen Kontext zu stellen, in dem Unparteiische sich sogar regelmäßig körperlichen Angriffen ausgesetzt sehen, ist schlicht unfair gegenüber dem Spieler, der sich zudem öffentlich entschuldigte.