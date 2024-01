„Haben keine Zeit“ Das verspricht sich BVB-Coach Terzic von der Sancho-Rückkehr

Borussia Dortmunds Fußball-Trainer Edin Terzic erwartet von Rückkehrer Jadon Sancho schnelle Hilfe. „Ich habe ihm gesagt, was ich will, was ich brauche, was er von uns erwarten kann. Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es nochmal kann, dass er noch lange nicht fertig ist. Aber ich habe keine Zeit, er hat keine Zeit, wir haben keine Zeit“, sagte Terzic dem TV-Sender Sky.