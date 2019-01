Dortmund bestätigt Wechsel: Pulisic geht für 64 Millionen zum FC Chelsea

Dortmund Christian Pulisic verlässt Borussia Dortmund in Richtung London. Der FC Chelsea hat sich die Dienste des Offensivspielers gesichert.

US-Nationalspieler Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zum FC Chelsea in die Premier League. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, wird der 20 Jahre alte Flügelspieler allerdings noch bis zum Saisonende im Rahmen einer Leihe in Dortmund bleiben.