Borussia Dortmund: Chinesen wollen Axel Witsel nicht gehen lassen

Tianjin Dortmund will Axel Witsel verpflichten, sogar ein Medizincheck war schon geplant. Doch der platzte. Nun droht der Transfer zu scheitern.

„Ich bin davon überzeugt, dass Witsel zurückkommt.“ Er sei ein wichtiger Teil der Mannschaft des chinesischen Erstligisten. „Ich hoffe, dass er sich am 5. August zum Training zurückmeldet und uns in der zweiten Hälfte der Saison weiter hilft“, sagte Sousa. Der Besitzer von Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, wurde in lokalen Medien ähnlich zitiert: „Witsel wird am 5. August zurückkehren.“