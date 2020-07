Dortmund holt 17-jährigen Engländer : BVB-Stars begrüßen Bellingham mit Beatles-Klassiker

Dortmund Borussia Dortmund hat das Tauziehen um das englische Top-Talent Jude Bellingham gewonnen. Zur Begrüßung stimmten einige seiner neuen Kollegen einen Welthit der „Beatles“ an.

Vor allem Manchester United buhlte eifrig um das Toptalent und arrangierte sogar ein Treffen mit Trainer-Ikone Alex Ferguson, Bayern München soll ebenfalls interessiert gewesen sein. Doch am Ende sprach vor allem die erfolgreiche Talentförderung für den BVB. "Dortmund hat schon aus Jadon Sancho einen englischen Nationalspieler gemacht. Das könnte passen", kommentierte die BBC am Montag. Auch Sancho war mit 17 Jahren aus England nach Dortmund gekommen.

Beim Vizemeister ist Bellingham sofort für den Profikader eingeplant, am 30. Juli wird er in die Vorbereitung einsteigen und am 10. August mit ins Trainingslager in die Schweiz reisen. Der Neue habe "ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Offiziell ist die Rede von einem "langfristigen Vertrag".