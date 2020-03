Große Unterstützung : BVB-Fans spenden über 75.000 Euro für Choreos

Düsseldorf Mit zwei beeindruckenden Choreografien innerhalb weniger Tage hatten die Ultras von Borussia Dortmund für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Kosten machten sie anschließend öffentlich und baten um Spenden. Das Ergebnis der Sammlung ist beeindruckend.

Es waren beeindruckenden Bilder, die die Fans von Borussia Dortmund am 22. Bundesliga-Spieltag vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (4:0) zu sehen bekamen. Die Anhänger des BVB zeigten auf der Südtribüne unter dem Motto „Dortmund, große Stadt, mein Traum“ ein gewaltiges Banner. Zusätzlichen waren die bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, wie zum Beispiel das Dortmunder U, der Florianturm und die Reinoldikrichen zu sehen. Die Südtribüne erstrahlte zudem erst in den Stadtfarben rot-weiß, später im Vereinscoleur schwarz-gelb. „Ein Riesenkompliment an die Fans, das war sehr beeindruckend. Man wusste gar nicht, auf welches Detail man zuerst schauen sollte“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den „Ruhrnachrichten“. „Und man muss bedenken, dass die Fans das ja nebenbei machen, das ist ein unglaublicher Aufwand.“