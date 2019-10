Bei Fanmarsch in Mailand : BVB-Fans feiern den 1. FC Köln

Düsseldorf Am Mittwoch gastierte Borussia Dortmund bei Inter Mailand. Vor der Partie marschierten die Fans des BVB gemeinsam zum Stadion - und schickten dabei ein paar Grüße an den 1. FC Köln.

Wirklichen Grund zum Feiern hatten die BVB-Fans auf ihrer Reise nach Italien nicht. Es war ein ideenloser und ängstlicher Auftritt, den Borussia Dortmund bei Inter Mailand hinlegte. Am Ende stand eine völlig verdiente 0:2-Niederlage. Ein empfindlicher Rückschlag für die Mannschaft und den angezählten Trainer Lucien Favre. Wenige Tage vor dem Revierderby am Samstag beim FC Schalke droht die Stimmung endgültig zu kippen. Nur ein Sieg beim Erzrivalen aus Gelsenkirchen dürfte helfen, die schlechte Stimmung zu vertreiben. „Wir wissen, was dieses Spiel für uns bedeutet und welche Möglichkeiten es für uns birgt - sowohl in der Tabelle als auch für die Emotionen im Umfeld. Wir brauchen jetzt diesen Push“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.