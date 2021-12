Zoff nach Fürth-Spiel : BVB-Coach Rose wütet gegen Sky-Experte Hamann

Dortmund Kein vorweihnachtlicher Friede: Marco Rose platzt bei Borussia Dortmund der Kragen. Den Trainer stört vor allem die Kritik von Didi Hamann an seinem Team. Erling Haaland geht nach dem mühsamen Sieg alleine auf die Ehrenrunde.

Rose wird vom Fluch der guten Tat eingeholt. Er hat über die unzähligen Verletzten (bis zu zehn gleichzeitig) in dieser Saison nicht gejammert, was dazu führt, dass sein Team mit normalen Maßstäben gemessen wird. „Wenn du wegen Länderspielen und Verletzungen schon mit ganz wenigen Spielern in die Saison gehst und dann ständig Jungs wegbrechen (...), dann kann man ein paar Sachen auch nachvollziehen“, sagte er.

Selbstverständlich aber stand am Mittwochabend eine Mannschaft auf dem Platz, die einen designierten Absteiger beherrschen muss - was sie jedoch nicht tat. „Wir sind die einzige Mannschaft in Deutschland, die sagt: Wir wollen den Bayern ihre Position streitig machen“, sagte Rose verteidigend: „Sollen sich doch alle freuen. Dass wir in der jetzigen Form sicherlich keine Chance haben, die Bayern vom Thron zu stoßen, ist doch klar.“