Borussia Dortmund bleibt trotz Niederlage gegen Atletico Madrid vor dem Bundesliga-Duell gegen FC Bayern München gelassen

Madrid Ein Mutmacher für den Bundesliga-Hit gegen den FC Bayern war der Auftritt bei Atlético nicht. Doch auf die erste Saisonniederlage reagierten die Dortmunder gelassen. Der Glaube an die eigene Stärke nahm nach eigenem Bekunden keinen Schaden.

Der Frust über das Ende der imposanten Erfolgsserie hielt sich in Grenzen. Kein Dortmunder Profi wertete das 0:2 (0:1) bei Atlético Madrid als schlechtes Omen für den Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen den FC Bayern. Torhüter Roman Bürki gewann der ersten Niederlage im 16. Pflichtspiel unter Trainer Lucien Favre sogar noch positive Seiten ab: „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir nach den letzten Wochen, in denen alles top war, mal wieder auf dem Boden der Realität angekommen sind.“ Auch Angreifer Mario Götze reagierte erstaunlich gelassen: „So gerne wir hier Punkte mitgenommen hätten. Wir können stolz sein auf die bisherigen Ergebnisse.“