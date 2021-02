BVB steht vor einer entscheidenden Woche : Dortmund bereit für „absolute Kracher“

Dortmund Borussia Dortmund kommt nach langer Schwächephase langsam in Fahrt. Beim 3:0 über Bielefeld gelingt der dritte Sieg in Serie. Das gibt Rückenwind für die nun anstehenden Reifeprüfungen gegen Mönchengladbach, München und Sevilla.

Als der begehrte Champions-League-Platz endlich wieder in Sichtweite war, richtete sich der Blick bei Borussia Dortmund voller Vorfreude auf die "drei absoluten Kracher". In einer "geilen Woche", wie sie Nationalspieler Emre Can bezeichnete, werden beim BVB mit dem brisanten Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach, dem Liga-Topspiel bei Bayern München und dem Königsklassen-Duell gegen den FC Sevilla die Weichen für den Rest der Saison gestellt.