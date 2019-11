Möglicher Nachfolger von Lucien Favre : Schweinsteiger kann sich Mourinho als BVB-Trainer vorstellen

Berlin José Mourinho ist in den vergangenen Wochen immer wieder als Nachfolger für den in die Kritik geratene BVB-Trainer Lucien Favre gehandelt worden. Für Bastian Schweinsteiger wäre das eine Kombination, die durchaus passen könnte.

Bastian Schweinsteiger könnte sich Startrainer José Mourinho bei Borussia Dortmund gut vorstellen. „Mourinho hat ganz spezielle Fähigkeiten. Wenn er die richtigen Spieler hat, weiß er, wie man Titel gewinnt. Er kann dem Gegner wehtun. Das könnte mit dem BVB daher gut passen“, sagte der zurückgetretene Fußball-Star und ehemalige Nationalspieler in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Beim BVB hatte zuletzt Trainer Lucien Favre schwer in der Kritik gestanden.