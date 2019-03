Blicke durchs Schlüsselloch: Borussia Dortmund arbeitet an Doku-Serie über sich selbst

Borussia Dortmund arbeitet an Doku-Serie über sich selbst

Dortmund Was isst Marco Reus zum Frühstück? Wer sitzt in der Mannschaftskabine nebeneinander? Diese und viele weitere Fragen könnten sich für Fans von Borussia Dortmund bald beantworten. Der Bundesligist dreht mit Regisseur Aljoscha Pause eine Serie über den Klub.

Borussia Dortmund arbeitet seit Monaten an einer Film-Serie über die Mannschaft und den Verein. Geschäftsführer Carsten Cramer bestätigte der „Bild“-Zeitung (Mittwoch), dass man so „Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen“ will. Fans des Fußball-Bundesligisten sollen Einblicke erhalten, die sie sonst nicht bekommen. Gedreht werde etwa im Trainingszentrum, im Mannschaftsbus, der Kabine und im Frühstücksraum.