Borussia Dortmund - Aachen: Mario Götze trifft

Kapitän Götze trifft bei BVB-Sieg in Aachen

Aachen Mit Mario Götze als Kapitän und Torschütze, aber ohne Trainer Lucien Favre hat Borussia Dortmund einen Test beim Regionalligisten Alemannia Aachen 4:0 (2:0) gewonnen.

Borussia Dortmund kann wieder mit Ömer Toprak und Sebastian Rode planen. Beide Profis kamen am Montag nach langer Zwangspause beim 4:0 (2:0)-Sieg ihrer Mannschaft über Alemannia Aachen zum Einsatz. Der von einem Muskelfaserriss genesene 29 Jahre alte Innenverteidiger Toprak stand in der Startelf. Mittelfeldspieler Rode (28), der zuletzt wegen einer Leistenoperation gefehlt hatte, wurde zur Halbzeit eingewechselt. Die Treffer für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga vor 15.500 Zuschauern in Aachen erzielten die U-23-Spieler Dominik Wanner (9.) und Beyhan Ametow (25.) sowie Mario Götze (67.) und Maximilian Philipp (76.).