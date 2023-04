„Akzeptieren die Einsicht“ BVB-Boss Watzke will Schiedsrichter-Entscheidung abhaken

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke will die Diskussion um den ausgebliebenen Elfmeterpfiff beim Spiel der Dortmunder in Bochum nicht weiter anheizen. „Wir akzeptieren die Einsicht und damit ist es jetzt für uns erledigt“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte einen Tag nach dem 1:1 der Borussia beim VfL Bochum einen womöglich spielentscheidenden Fehler beim Foul von Danilo Soares im Strafraum an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Bochumer Strafraum zugegeben.