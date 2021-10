Auch Akanji verletzt : Personalsorgen beim BVB immer größer in Länderspielpause

Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund werden in der Länderspielpause immer größer. Nun musste auch Manuel Akanji die Schweizer Nationalmannschaft frühzeitig verlassen.

Bei Borussia Dortmund wird die Liste der angeschlagenen Profis immer länger. Mit dem Schweizer Manuel Akanji kehrt eine weitere Stammkraft vorzeitig von seiner Nationalmannschaft zum Fußball-Bundesligisten zurück. Wie der Schweizer Verband am Sonntag mitteilte, trat das Team ohne den 26 Jahre alten Innenverteidiger die Reise zum WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Litauen an.