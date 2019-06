Dortmund will um die Meisterschaft spielen : BVB sendet mit Hummels-Transfer ein deutliches Signal

Dortmund/München Mats Hummels wechselt für bis zu 38 Millionen Euro zum zweiten Mal vom FC Bayern zum BVB. In Dortmund soll Hummels die Abwehr stabilisieren. Die Verpflichtung ist aber auch ein klares Signal an den FC Bayern.

Familie Hummels urlaubt derzeit in Florida. Um das herauszubekommen, braucht es keine intensive Recherche. Man muss einfach nur auf dem Instagram-Profil von Cathy Hummels sich durch die Bildergalerie klicken. Frau Hummels ist sogenannte Influencerin. Ein Berufsstand, der damit einhergeht, dass man mit der Öffentlichkeit Bereiche seines Lebens teilt. Worüber sie bislang noch nicht informiert hat: Wo künftig ihr Wohnsitz sein wird. Mats Hummels hat nämlich seinen Arbeitgeber gewechselt. Für eine Ablösesumme von bis zu 38 Millionen Euro, so haben es der FC Bayern München und Borussia Dortmund vereinbart, trägt er zur neuen Saison wieder das Trikot des BVB . Das „bis zu“ beinhaltet Zusatzzahlungen für Einsätze oder Erfolge – rund 7,5 Millionen wird als Variable kolportiert. Der 30-jährige Hummels muss vor Dienstantritt nur noch den Medizincheck bestehen. Sein Vertrag besäße dann Gültigkeit bis 2022.

Borussia Dortmund macht Ernst und will sich keineswegs damit begnügen, vom FC Bayern an der Spitze geduldet zu werden. Das Selbstverständnis der Westfalen ist gewachsen. In diesem Sommer hat der BVB schon stolze 125 Millionen Euro in seinen Kader investiert. Eingenommen haben die Dortmunder etwas mehr als 70 Millionen für die Wechsel von Christian Pulisic, der künftig für den FC Chelsea aufläuft (64), und Alexander Isak zu Real Sociedad San Sebastian (6,5). Doch obwohl für verliehene Rückkehrer wie Shinji Kagawa oder André Schürrle noch keine Abnehmer gefunden wurden, nehmen die Dortmunder das Geld für Hummels in die Hand. Die Chance auf die Rückkehr des Führungsspielers, der schon von 2008 bis 2016 aus München gekommen in Dortmund spielte und dann zum FC Bayern zurückgekehrt war, wollten sie sich nicht entgehen lassen.