Kolumne Gegenpressing : Bei Borussia Dortmund dreht sich alles um einen 19-Jährigen

Dortmund Erling Haaland ist die Hoffnung des BVB auf einen kraftvolleren Spielstil. Im Trainingslager wird er beäugt wie ein Wunderheiler. Dabei hat er noch kein Spiel gemacht.

Zu Weihnachten hat sich Borussia Dortmund einen Traum geschenkt. Es ist der Traum von Mittelstürmer-Toren, von Flanken und Kopfbällen, von Angriffsfußball und Strafraumszenen. Dieser Traum hat auch einen Namen: Erling Haaland. 19 Jahre ist der Norweger, 1,84 Meter groß und knapp 90 Kilogramm schwer. Für Red Bull Salzburg hat er schon ordentlich Tore geschossen, seine Champions-League-Bilanz von acht Treffern ist bestimmt aller Ehren wert, und dass sich der BVB das umworbene Talent für vergleichsweise schlappe 20 Millionen Euro sichern konnte, ist bestimmt ein Grund zur Freude in Dortmund.

Es scheint sogar Anlass für überschäumende Euphorie zu bestehen. Jeder Schritt im Training ist ein paar Zeilen wert, jeder Blinzler in die Sonne über dem Trainingsplatz in Marbella ein Foto, jede Ballberührung bei den Übungen Anlass für Ohs und Ahs und tüchtige Spekulationen über eine blühende Zukunft. Das passt wunderbar zum rundherum überhitzten Geschäft. Der nicht für seinen Überschwang berühmte Dortmunder Kapitän Marco Reus glaubt, „dass wir seit Robert Lewandowski so einen Spielertypen nicht mehr hatten“. Und die für ihren Überschwang berühmte „Bildzeitung“ sieht bereits einen neuen „Superstar“ bei der Arbeit.