Blaue Karte, VAR, Schiri-Cam Warum der Fußball neue Regeln braucht

Wer den Fußball bewahren will, möchte aber vielleicht auch bloß ein Gefühl beschützen, das nicht in erster Linie durch Regeländerungen in Gefahr ist, aber doch unwiederbringlich vorbei. Hilfreich ist ein Schulterblick zu neuen Formaten wie der „Baller League“, die aus der Not eine Tugend macht und ein junges Publikum gerade mit völlig neuen Regeln anzusprechen versucht. Über die wird zum Teil sogar am Glücksrad entschieden. Dass in der Fußball-Bundesliga demnächst nur noch Volley-Tore zählen oder Spieler nach Überqueren der Mittellinie nicht mehr zurückspielen dürfen, ist in naher Zukunft nicht anzunehmen. Auch für den Fußball herkömmlicher Prägung ist die neue Konkurrenz aber eine weitere Herausforderung, die nicht mit der Bewahrung von Bewährtem bewältigt werden kann.