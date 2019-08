Prognosen in der Liga nicht möglich : Keine Transfers nach Saisonbeginn

Meinung Düsseldorf Der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Doch noch können die Klubs ihr Personal munter tauschen. Vor dem Ende der Transferperiode sind also Prognosen nur mit Vorsicht zu genießen.

Wer sich entschlossen hat, auch in diesem Jahr an einer Tipprunde zur Fußball-Bundesliga teilzunehmen, der muss ein hohes Frustpotenzial aushalten. Bereits am ersten Spieltag muss man schon eine sehr intensive Beziehung zur Glaskugel seines Vertrauens gehabt haben, um exakt diese Ergebnisse vorauszusagen. Fortuna Düsseldorf ist gleich zu Beginn eine echte Überraschung gelungen, mit einem so deutlichen Sieg in Bremen haben vermutlich selbst hart gesottene Anhänger nicht gerechnet. Fortuna macht da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat.