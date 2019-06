Die deutsche U21 hat es bei der Fußball-EM in Italien und San Marino als Titelverteidiger wieder bis ins Finale geschafft. Dort ist am Sonntag Spanien der Gegner. Zweimal wurde die DFB-Auswahl schon Europameister, zweimal war die deutsche Mannschaft für das Turnier in den vergangenen Jahren nicht qualifiziert. Zweimal scheiterte sie in der Vorrunde. Das Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Übersicht: