Zu Ehren des Kaisers Was DFB und Olaf Thon zur Vogts-Idee vom Beckenbauer-Pokal sagen

Die Welt überschlägt sich seit Montagabend mit Beileidsbekundungen, Reaktionen und Würdigungen zum Tod Franz Beckenbauers. Der Kaiser war, so teilte es seine Familie mit, am Sonntag gestorben. Doch auf eine Zeit der ersten Reaktion folgt unweigerlich die Frage, wie der deutsche Fußball einem seiner Größten ein dauerhaftes Andenken sichern will. Beckenbauers langjähriger Weggefährte Berti Vogts hatte im Gespräch mit unserer Redaktion angeregt, den DFB-Pokal in Franz-Beckenbauer-Pokal umzubenennen. Es ist eine Idee, die weite Kreise zieht und erste Reaktionen auslöst.