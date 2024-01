Zu Ehren Franz Beckenbauers Vogts regt Umbenennung des DFB-Pokals an

In insgesamt 71 Länderspielen standen Vogts und Beckenbauer zusammen auf dem Platz, Vogts war als Kapitän des Nationalteams Nachfolger des „Kaisers“. Als Beckenbauer 1977 zu Cosmos New York wechselte, um dort an der Seite Peles zu spielen, sollte auch Vogts mitgehen. „Aber ich kam damals nicht aus meinem Vertrag in Gladbach raus“, berichtete Vogts.