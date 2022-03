Misstrauen in der Öffentlichkeit ist groß : Auf den neuen DFB-Boss wartet eine Mammutaufgabe

Misstrauen in der Öffentlichkeit ist groß

Frankfurt Bernd Neuendorf oder Peter Peters? Mit einem neuen Präsidenten soll endlich Ruhe beim krisengeplagten DFB einkehren. Doch die Zweifel an einem Neuanfang sind groß.

Beide versprechen vollmundig einen Neuanfang, beide sehnen ein Ende der Dauerkrise herbei - doch schon vor dem Showdown zwischen Bernd Neuendorf und Peter Peters mehren sich die Zweifel. Wenn am Freitag beim Bundestag in Bonn der neue DFB-Präsident gekürt wird, sind all die Machtkämpfe, Skandale und Ermittlungen omnipräsent. Das Vertrauen ist zerstört, das Image desaströs - auf den neuen Boss wartet eine Mammutaufgabe.