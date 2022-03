Neuendorf wurde am 6. Juli 1961 in Düren geboren. Nach dem Abitur studierte er in Bonn und Oxford Neuere Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie. Nach seinem Studium machte er zunächst sein Volontariat bei der Nachrichtenagentur Reuters und arbeitete als Redakteur bei Associated Press in Frankfurt. Von 2001 bis 2002 war er stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle.