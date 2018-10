Benedikt Höwedes ist erstmals Vater

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. A picture is worth a thousand words.



Herzlich Willkommen auf der Welt,

Bas Antonius Höwedes! #ProudDad#HappyFamily #Thankful 🍼👶



Für die Statistiker: Geboren am Samstag, 20.10. um 15.13h in Düsseldorf. Gewicht: 2980gramm, Grösse 48cm. pic.twitter.com/pTfKFCGCNd