Was #Hoeneß tut:

-beschimpft Özil wochenlang

-beschimpft #Bernat

-schießt namentlich gegen Medienhäuser & Journalisten

-schießt gegen Reschke

-wettert bei Wontorra eine ganze Sendung über alles und jeden



Was Hoeneß will:

-Der FC #Bayern darf nicht kritisiert werden #bayernPK