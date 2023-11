Bayern-Trainer angefressen Experten legen im Zoff mit Tuchel nach

Doch der seit Wochen schwelende und am Rande des Bundesliga-Klassikers in Dortmund eskalierte Streit schlägt weiter hohe Wellen. Tuchel nahm mit den Bayern am Montag die Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul (Mittwoch, 21.00 Uhr/Dazn) auf - Stichwort: genug zu tun. Doch für Fußball-Deutschland schien es weiter kein größeres Thema zu geben als den Schlagabtausch mit den TV-Gurus.