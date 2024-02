Titelrennen in der Bundesliga Tuchels Aus ist ein Problem für Bayer Leverkusen

Beispiele wie solche gibt es viele. Und die Äußerungen von Bayerns Ehrenpräsident sowie Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß über Leverkusen und Alonso im Interview mit der FAZ Anfang Februar bekommen mit der bevorstehenden Tuchel-Trennung auch nochmal eine andere Note: In Leverkusen könnten sich die Verantwortlichen, anders als in München, „auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube, dass sie Tag und Nacht nur über Fußball reden können. Wir lesen hier am Montagmorgen erst mal in der Zeitung, dass der Thomas Strunz, von dem ich seit Giovanni Trapattoni gar nichts mehr gehört hab, plötzlich sagt, was der Verein alles falsch macht.“ Das stört – nun auch im Rheinland?