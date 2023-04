Wegen Eintrag über Nagelsmann Uefa feuert Mitarbeiter nach Liveticker-Eklat

Der Eintrag im offiziellen Ticker der Uefa („A penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now...“) während des Spiels war in der 82. Minute zu lesen gewesen. Da hatten bereits Rodri (27. Minute), Bernardo Silva (70.) und der frühere Dortmund-Profi Erling Haaland (76.) für den englischen Meister von Trainer Pep Guardiola getroffen. Das Rückspiel findet bereits in der kommenden Woche in der Münchner Allianzarena statt.