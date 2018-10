Vier Spiele ohne Sieg: Der FC Bayern München kriselt zur Wiesnzeit

München Es läuft derzeit nicht rund beim FC Bayern. Die schlechte Form der Nationalspieler aus München wird auch für Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen die Niederlande und Frankreich zu einem Problem werden.

So weit ist es bei Niko Kovac noch nicht. Aber der seit Sommer neue Mann auf der Münchner Bank weiß, was die Stunde geschlagen hat. „Ich kenne die Mechanismen im Fußball, ich weiß, dass die Zeit beim FC Bayern anders läuft als anderswo“, sagte er. Nach zwei Champions-League-Spielen, einer Pokalpartie und sieben Begegnungen in der Bundesliga arbeitet er bereits auf Bewährung. „Der Trainer muss den Kopf hinhalten“; erklärte Präsident Uli Hoeneß kühl und scharf. So aufregend ist es beim Rekordmeister.