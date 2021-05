Verstoß gegen Corona-Regeln : Familien der Bayern-Stars müssen Quarantäne-Hotel „noch heute verlassen“

Köln Eigentlich wollte der FC Bayern seinen Profis etwas Gutes tun, indem Frauen und Kinder der Stars mit in das Hotel ziehen durften, in dem der Klub derzeit sein Quarantäne-Traingslager bestreitet. Das untersagte das zuständige Landratsamt nun.

Die Spieler von Fußball-Rekordmeister Bayern München müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort wohl ohne ihre mitgereisten Familien auskommen - weil ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorliegt. Das teilte das zuständige Landratsamt Traunstein am frühen Freitagabend auf Anfrage der tz und des Münchner Merkur mit.