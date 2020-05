„Das war puh“ : Hoeneß spricht über besonderen Schweinsteiger-Moment in Haft

München In der Doku über Bastian Schweinsteiger, die ab 5. Juni zu sehen sein wird, berichtet Uli Hoeneß über einen besonderen Moment mit dem jahrelangen Bayern-Profi, während der heutige Ehrenpräsident in Haft saß.

Uli Hoeneß (68) hat Jahre nach seiner Entlassung aus der Haft über einen besonderen Moment im Gefängnis gesprochen, den er Bastian Schweinsteiger (35) zu verdanken habe. Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Sommer 2014 Weltmeister wurde, sandte Schweinsteiger in einem TV-Interview Dankesworte an den damals inhaftierten Hoeneß. „Da hat es mich vom Bett rausgehauen, weil es eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse war, das ich je gehabt habe“, sagt Hoeneß in dem Film „Schw31ns7eiger: Memories - von Anfang bis Legende“. „Kommt der in diesem Moment auf diese Idee, das war puh, unglaublich.“ Die Doku ist ab 5. Juni beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen.