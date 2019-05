Bayern-Präsident muss zahlen : Hoeneß löst Wettschulden nach VfB-Abstieg ein

Stuttgart Uli Hoeneß war sich sicher das der VfB Stuttgart nicht absteigen würde. Aufgrund einer verlorenen Wette muss der Präsident des FC Bayern nun einen vierstelligen Geldbetrag spenden.

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München löst nach dem für ihn unerwarteten Bundesliga-Abstieg des VfB Stuttgart seine Wettschulden in Höhe von 5000 Euro ein. "Natürlich halte ich Wort", sagte Hoeneß der „Stuttgarter Zeitung“/den „Stuttgarter Nachrichten“. Er werde die Summe in den nächsten Tagen an die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik in Tannheim überweisen.