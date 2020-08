„Finde die Aussagen ziemlich arrogant“ : Hoeneß attackiert BVB - Zorc schlägt zurück

München/Dortmund Über die Transferpolitik von Borussia Dortmund kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Uli Hoeneß und Michael Zorc. Der Ehrenpräsident von Bayern München kritisiert Borussia Dortmund, BVB-Sportdirektor Zorc verbittet sich diese Einmischung.

Offenbar spielt Hoeneß darauf an, dass der BVB in den vergangenen Jahren junge Spieler verpflichtet oder ausgebildet und sie dann teuer weiterverkauft hat. Ousmane Dembele etwa brachte 2017 für seinen Transfer zum FC Barcelona über 100 Millionen ein, Christian Pulisic wechselte 2019 für 60 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea.

Immerhin stellte Hoeneß anerkennend fest, dass Dortmund so in den vergangenen Jahren finanziell überhaupt den Anschluss an den FC Bayern halten konnte: "Im Sponsoring kommen sie an uns überhaupt nicht heran, aber damit haben sie unseren finanziellen Vorsprung ganz schön ausgeglichen." Der BVB mache das "sehr geschickt", sagte Hoeneß. Mit Jadon Sancho etwa sei schon "alles klar" gewesen, "aber im letzten Moment entschied er sich für Dortmund".