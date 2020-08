Uefa-Plan : FC Bayern soll Supercup in Budapest vor Zuschauern spielen

Nyon Triple-Gewinner FC Bayern wird wohl als erster Bundesligist seit Monaten wieder ein Pflichtspiel vor Zuschauern absolvieren. Bis zu 20.000 Zuschauer könnten zugelassen werden.

Wie die Europäische Fußball-Union Uefa am Dienstag mitteilte, sollen beim Supercup-Spiel des Champions-League-Siegers gegen den Gewinner der Europa League, in diesem Jahr der FC Sevilla, am 24. September in Budapest mehrere Tausend Fans ins Stadion kommen. Der Fußball habe in der Corona-Krise „etwas von seinem Charakter“ verloren, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. „Wir hoffen, den Supercup als Pilotprojekt nutzen zu können.“